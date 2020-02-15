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    Кто входит в топ-10 лучших казахстанских боксеров в мировом рейтинге в феврале

    15 Февраля 2020, 09:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Sports.kz представил топ-10 лучших боксеров из Казахстана на данный момент по версии авторитетного портала Boxrec.com, передает МИА «Казинформ».

    Безоговорочным лидером по-прежнему является Геннадий Головкин, который владеет титулами чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе. На втором месте - Батыр Джукембаев, обладатель поясов WBA Continental и IBF Inter-Continental в первом полусреднем весе. Тройку лучших замыкает Канат Ислам — он чемпион WBO International в среднем весе. Самый впечатляющий рывок среди отечественных боксеров совершил Станислав Калицкий — он поднялся с девятого места на пятое — при этом 22-летний казахстанец пока не имеет поясов.

    Топ-10 лучших казахстанских боксеров в феврале (с очками рейтинга BoxRec):

    1. Геннадий Головкин (40-1-1) — 1276

    2. Батыр Джукембаев (18-0, 14 КО) — 197,5

    3. Канат Ислам (27-0, 21 КО) — 141,6

    4. Виктор Коточигов (11-0, 4 КО) — 113,2

    5. Станислав Калицкий (10-0, 3 КО) — 99,03

    6. Нурзат Сабиров (10-0, 9 КО) — 80,01

    7. Жанкош Тураров (24-0, 17 КО) — 72,90

    8. Нурсултан Жанабаев (8-0, 5 КО) — 63,78

    9. Данияр Елеусинов (9-0, 5 КО) — 54,78

    10. Айдос Ербосынулы (13-0, 9 КО) — 50,73.


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    Спорт Головкин
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