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    Кто в Казахстане получит отсрочку по оплате кредитов

    1 Апреля 2020, 18:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О мерах поддержки социально уязвимым слоям населения в связи с режимом ЧП, рассказал на брифинге министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вступило в силу постановление Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. Очень много запросов по этой теме. В частности, физическим лицам предоставлена отсрочка по договорам банковского займа и микрокредитования на три месяца, при этом штрафы и пени начисляться не будут без проведения каких-либо проверок и предоставления заявления», - сказал Даурен Абаев.

    Данная отсрочка, как отметил министр, будет предоставляться социально уязвимым слоям населения - получателям соцпомощи, официально зарегистрированным безработным.

    «Аналогичными мерами поддержки будут охвачены и предприниматели, чье финансовое состояние ухудшилось в результате введения чрезвычайного положения», - добавил Даурен Абаев.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Банки Коронавирус в РК
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