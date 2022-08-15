Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.18 eur/kzt 485.56

    rub/kzt 7.76 cny/kzt 70.34
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Кто в Казахстане получает самую высокую зарплату

    15 Августа 2022 16:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По итогам 2021 года, самая высокая зарплата была у руководителя в сфере гражданского строительства – 4,5 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Зарплату в 3,9 млн в прошлом году, по данным Бюро национальной статистики РК, получал главный директор в сфере добычи нефти и газа. Такую же сумму в месяц зарабатывал директор по инвестиционным проектам в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов.

    В Бюро подчеркнули, что размер заработной платы зависит от занимаемой должности, вида экономической деятельности, региона, квалификации, опыта работы и других факторов.

    «По результатам исследования 2021 года, менее 0,1 % от общего количества рабочих получали более 3,9 млн тенге. 28,4 % человек получали заработную плату более 275 тыс. тенге», - говорится в ответе на официальный запрос МИА «Казинформ».

    Среднее значение номинальной заработной платы по республике во втором квартале 2022 года составило 312 тыс. 11 тенге. Рост к соответствующему кварталу 2021 года составил 24 %, в реальном выражении – 8,9 %.

    Медианное значение заработной платы (центральный уровень зарплатного ряда) во втором квартале 2022 года составило 196 тыс. 728 тенге.


    Автор:

    Анеля Касымова

    #Статистика #Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 111 тыс. жителей Туркестанской области имеют просроченные кредиты
    Более 70 казахстанских волонтеров работают в ООН
    Можно ли казахстанцам плевать в урну
    Показатели качества работы детсадов введут в Казахстане
    Популярное
    1 Плевки на улице: За один день в Нур-Султане выявили 23 нарушителя
    2 Незаконную выдачу водительских удостоверений пресекли в Актобе
    3 Пресечен ввоз 8 тыс. доз синтетических наркотиков в Усть-Каменогорск
    4 Две копии российского Nissan выявили на дорогах Алматы
    5 Можно ли казахстанцам плевать в урну
    Новости партнеров