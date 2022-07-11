Кто в Казахстане освобожден от оплаты госпошлины за удостоверение и паспорт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - При получении услуг документирования в ЦОНах, согласно Налоговому кодексу РК, определенные категории клиентов освобождаются от выплаты госпошлины. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Государственная корпорацию «Правительство для граждан».

К услугам документирования относятся выдача паспортов, удостоверений личности, видов на жительство и удостоверений лица без гражданства.

От уплаты госпошлин по статье 622, п.4 освобождаются

ветераны ВОВ и приравненные к ним лица;

Герои Советского Союза и Социалистического труда;

инвалиды всех групп, а также один из родителей инвалида с детства, ребенка-инвалида;

престарелые, проживающие в учреждениях для престарелых и для инвалидов;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в детских домах или интернатах;

многодетные матери, удостоенные звания «Мать-героиня», награжденные подвесками «Алтын алқа» и «Күмiс алқа»;

граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы.

Данные категории лиц не должны платить госпошлину при обращении в ЦОНы за получением паспортов или удостоверений личности.

«Если, являясь представителем льготной категории, вы по ошибке оплатили госпошлину – вы можете вернуть свои деньги. Для этого сначала необходимо обратиться в территориальный орган МВД и предоставить документ, подтверждающий льготную категорию. Орган выдаст справку о не востребованности оплаченной квитанции. С этой справкой необходимо обратиться в ЦОН либо подать заявку через eGov на возврат суммы. После принятия заявления налоговым органом осуществляется возврат суммы на счет клиента в течение 5 рабочих дней», - сообщили в госкорпорации.