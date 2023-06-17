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    Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев

    17 Июня 2023, 13:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Выступая на втором заседании Национального курултая «Әділетті Қазақстан – Адал азамат» Президент Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте и упомянул американского общественного деятеля и борца за права афроамериканцев Мартина Лютера Кинга. МИА «Казинформ» расскажет подробнее об этой исторической фигуре.

    15 января 2023 года исполнилось 94 года со дня рождения Мартина Лютера Кинга. Он родился в 1929 году в Атланте - в самом сердце южных штатов, где расовая сегрегация была закреплена законом. Его родители были потомственными пасторами.

    В зрелом возрасте он возглавил движение афроамериканцев за гражданские права и добился отмены дискриминационных законов.

    Кинга считали одним из самых лучших ораторов в истории. Его знаменитая речь «У меня есть мечта», посвящена будущему, в котором белые и афроамериканцы имеют равные права.

    Именно после нее власти США приняли Закон о гражданских правах (1964), запретивший сегрегацию в общественных местах, и Закон об избирательных правах (1965), уравнявший афроамериканцев с белыми. В 1964-м Кинг получил Нобелевскую премию мира.

    В своем выступлении на заседании Национального курултая «Әділетті Қазақстан – Адал азамат», Касым-Жомарт Токаев говоря о своей мечте и предлагая инициативу по созданию Президентской библиотеки, сослался именно на эту знаменитую речь.

    «Говоря словами Мартина Лютера Кинга, у меня есть план, можно сказать, мечта – построить Президентскую библиотеку, которая работала бы 24 часа в сутки. Такую библиотеку я видел в Анкаре. Посетители этой библиотеки имеют возможность ознакомиться как с художественной, так и специальной литературой, издающейся во всем мире. Думаю, что такую библиотеку у нас можно построить», - заявил Президент РК.

    Автор:

    Артем Волков

    Президент Казахстана Национальный курултай
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