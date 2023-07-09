Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Кто сыграет в финале Кубка Казахстана-2023 по футболу

    9 Июля 2023, 00:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Определились финалисты Кубка Казахстана по футболу 2023 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В финале 4 ноября встретятся «Ордабасы» и костанайский «Тобол». «Ордабасы» в полуфинале по сумме двух матчей обыграл «Астану» (2:1), а «Тобол» взял верх в противостоянии с «Атырау» (2:0).

    «Ордабасы» является действующим обладателем Кубка Казахстана — благодаря этому достижению команда из Шымкента получила право сыграть в еврокубках в новом сезоне. «Ордабасы» выступит в Лиге конференций, где стартует со второго отборочного раунда матчами против польской «Легии». Также в Лиге конференций в новом евросезоне Казахстан представят «Тобол» и «Актобе». Что касается Лиги чемпионов, то там выступит «Астана».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Футбол
    Новости по теме
    Новости по теме
    Чемпион WBO из Казахстана Султан Заурбек нокаутировал соперника в Шотландии
    Стало известно время начала первых матчей казахстанских клубов во втором раунде еврокубков
    Александр Недовесов вышел в финал АТР 250 в Швеции
    Казахстан занял третье место на молодежном ЧА по вольной борьбе
    Популярное
    1 Размер черты бедности определили в столице
    2 Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    3 Новые предприятия открываются в Туркестанской области
    4 «Никто не бездействует. Работаем» - аким Темиртау Ораз Таурбеков о водоснабжении города
    5 Очередная ярмарка начала работу в столице