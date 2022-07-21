Кто станет новым премьером Великобритании

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - В финал гонки за место лидера Консервативной партии Великобритании и нового премьер-министра по результатам голосования среди членов парламента от партии тори вышли бывший министр финансов Риши Сунак и министр иностранных дел Лиз Трасс. Имя следующего руководителя британского правительства определится во время голосования всех членов правящей Консервативной партии, результаты которого будут обнародованы 5 сентября. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Риши Сунак получил 137 голосов, Лиз Трасс - 113. Таким образом из гонки выбыла первая в истории женщина на посту министра обороны страны Пенни Мордонт, которая получила на 8 голосов меньше Трасс. Перед началом четвертого раунда Сунак лидировал со 118 голосами, а за ним шли Мордонт и Трасс.

Лиз Трасс поблагодарила коллег за оказанную ей поддержку, подчеркнув, что «готова взяться за дело с первого дня».

Считается, что Трасс обладает наибольшим политическим опытом среди остальных кандидатов, как в целом, так и в работе на министерском посту. В свою очередь Мордонт провела в правительстве больше времени, чем Сунак, но он дольше был членом кабинета.

Теперь, когда кандидатов осталось всего двое, им предстоит убеждать уже не коллег по парламенту, а всех рядовых членов Консервативной партии в том, что именно он или она является самым достойным претендентом.

Что известно о финалистах

Риши Сунак. Стал депутатом британского парламента в 2015 году, а уже в 2019-м был назначен министром финансов. Оставался на этом посту до 5 июля этого года, когда объявил об отставке вслед за своим коллегой, министром здравоохранения Саджидом Джавидом. Оба в резких выражениях заявили о несогласии с Борисом Джонсоном.

Лиз Трасс. Министр иностранных дел в правительстве Джонсона. После ухода Сунака и Джавида со своих постов заявила о поддержке премьера, что укрепило ее положение среди его сторонников. Будучи лишь второй женщиной, возглавившей министерство иностранных дел, она записала себе в актив освобождение из иранской тюрьмы журналистки Назанин Загари-Рэтклифф и введение санкций против России и ее олигархов. Известна жесткими высказываниями в адрес российского руководства.

Как показывают результаты опроса 725 рядовых членов Консервативной партии, проведенного еще до того, как Пенни Мордонт выбыла из гонки, Риши Сунак, несмотря на популярность среди коллег-парламентариев, вполне может проиграть гонку за лидерство в партии. Рядовые партийцы предпочитают ему Лиз Трасс с перевесом в 21%.

Более того, даже если бы Сунаку пришлось столкнуться в финале с Пенни Мордонт, ее шансы на победу тоже были бы выше.

Впрочем, до 5 сентября настроения еще могут много раз поменяться.

Фото: BBC.