Кто станет депутатом Мажилиса - определен полный состав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Определен полный состав Мажилиса Парламента РК VII созыва. В Мажилис мандаты получили три политические партии, а также девять депутатов были избраны от Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как ранее сообщалось, состав фракции партии «Nur Otan» в Мажилисе обновился на 70%. По итогам выборов «Nur Otan» набрала 71,09% голосов избирателей.

Бюро политического совета «Nur Otan» утвердило свой список 76 депутатов в мажилисе парламента VII-го созыва.

В свою очередь, по итогам выборов партия «Ак жол» получила 12 депутатских мандатов в мажилисе. А «Народная партия Казахстана» набрала 9,1% голосов избирателей и получила 10 депутатских мандатов в Мажилис.

11 января были избраны 9 кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей народа Казахстана.

Утвержденный список депутатов Мажилиса от партии «Nur Otan».

1. Абаканов Елдос Нурболович

2. Абасов Кайнар Бегалиевич

3. Адамбаев Сырым Жуматаевич

4. Адамбеков Тилектес Серикбайулы

5. Акишев Самат Сагинбаевич

6. Ахметов Мади Абылаевич

7. Абсеметова Алия Маратовна

8. Алимбаев Данияр Кенгазыевич

9. Амреев Галым Махмутбаевич

10. Ашимжанов Жанарбек Садыканович

11. Әбдіғалиұлы Берік

12. Бейсенбаев Елнур Сабыржанович

13. Бекжанов Берик Айдарбекович

14. Бердалин Амангалий Бисенбаевич

15. Бижанова Гульнара Кадиржановна

16. Бойчин Анатолий Васильевич

17. Елеуов Галымжан Алмасбекович

18. Елюбаев Мади Сагинтаевич

19. Ержан Кұдайберген Төлепұлы

20. Ерман Мұхтар Тілдәбекұлы

21. Ертаев Сырым Махамбетович

22. Жамалов Аманжан Макаримович

23. Жаңбыршин Еділ Терекбайұлы

24. Жулин Юрий Викторович

25. Закиева Динара Болатовна

26. Имашева Снежанна Валерьевна

27. Казанцев Павел Олегович

28. Каратаев Фахриддин Абдинабиевич

29. Камасова Зарина Айдархановна

30. Кесебаева Балаим Туганбаевна

31. Ким Вера Александровна

32. Колода Дмитрий Владимирович

33. Кучинская Юлия Владимировна

34. Кожахметов Арман Тулешович

35. Кусаинов Марат Апсеметович

36. Құлшар Мәлік Иманқұлұлы

37. Құспан Айгүл Сайфоллақызы

38. Мусабаев Самат Базарбаевич

39. Мусин Канат Сергеевич

40. Мыңбай Дархан Қамзабекұлы

41. Назарбаева Дарига Нурсултановна

42. Накпаев Салимжан Жумашевич

43. Нигматулин Нурлан Зайруллаевич

44. Нуркина Айгуль Кабдушевна

45. Нурманбетова Джамиля Нусупжановна

46. Нуров Канат Ильич

47. Нурумова Гульдара Алданышевна

48. Омарбекова Жанат Ануарбековна

49. Оспанов Берик Серикович

50. Павловец Лариса Павловна

51. Панченко Игорь Иванович

52. Платонов Артур Станиславович

53. Раззак Назиля Раззакбаевна

54. Рамазанова Лаззат Керимкуловна

55. Рау Альберт Павлович

56. Рахимжанов Амерхан Муратпекович

57. Саиров Ерлан Бияхметович

58. Сапарова Алия Суиндиковна

59. Сартбаев Бауржан Мейрамбекович

60. Сарым Айдос Әміроллаұлы

61. Симонов Сергей Анатольевич

62. Смағұл Бахытбек

63. Смышляева Екатерина Васильевна

64. Сулейменова Жулдыз Досбергеновна

65. Сулейменова Зульфия Булатовна

66. Тажмагамбетова Макпал Мазаковна

67. Тайжанов Ерлик Серикбаевич

68. Ташкараев Гани Абдуганиевич

69. Тельпекбаева Жанна Тлеубековна

70. Торгаев Беккали Нургалиевич

71. Тулепберген Мейрамбек Мылтыкбайулы

72. Турганов Дюсенбай Нурбаевич

73. Тілеухан Бекболат Қанайұлы

74. Унжакова Ирина Сергеевна

75. Уисимбаев Аскарбек Съезбекович

76. Шиповских Геннадий Геннадиевич

Список депутатов от партии «Ак жол»:

1. Азат Перуашев

2. Азамат Абильдаев

3. Ерлан Барлыбаев

4. Берик Дюсембинов

5. Серик Ерубаев

6. Дания Еспаева

7. Айгуль Жумабаева

8. Казыбек Иса

9. Андрей Линник

10. Ерлик Омиргали

11. Максат Раманкулов

12. Азат Сембинов.

Список от «Народной партии Казахстана»:

1. Айкын Конуров

2. Жамбыл Ахметбеков

3. Ирина Смирнова

4. Айбек Паяев

5. Сергей Решетников

6. Файзулла Каменов

7. Газиз Кулахметов

8. Ерлан Смайлов

9. Александр Милютин

10. Айжан Скакова

Депутаты Мажилиса Парламента РК от Ассамблеи народа Казахстана:

1. Сауытбек Абдрахманов

2. Аветик Амирханян

3. Ильяс Буларов

4. Наталья Дементьева

5. Юрий Ли

6. Вакиль Набиев

7. Шамиль Осин

8. Владимир Тохтасунов

9. Абилфас Хамедов.

Напомним, по итогам выборов партия «Nur Otan» набрала 71,09% голосов; партия «Ак жол» – 10,95%; Народная партия Казахстана – 9,10 процента. Всего в выборах принял участие 7 241 562 избирателя.