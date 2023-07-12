Кто стал новым президентом Ассоциации Qazaq kuresi

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице прошло собрание членов Ассоциации Qazaq kuresi, в ходе которого был представлен новый президент ассоциации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На должность президента Ассоциации избрали председателя Комитета спорта и физической культуры Ербола Мырзабосынова.

По информации Ассоциации, Qazaq kuresi впервые возглавил мастер по данному виду борьбы. Ербол Мырзабосынов – мастер спорта по Qazaq kuresi, заслуженный тренер. Ранее занимал пост главного секретаря Qazaq kuresi.

По словам организаторов, на территории страны и на международной арене утверждено единое правило Qazaq kuresi. В прошлом году Qazaq kuresi вошел в состав Объединенного мира борьбы (UWW). В рамках UWW впервые прошел чемпионат мира по Qazaq kuresi. Это важный шаг на пути включения Qazaq kuresi в программу Олимпийских игр.