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    Кто стал новым президентом Ассоциации Qazaq kuresi

    12 Июля 2023, 17:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице прошло собрание членов Ассоциации Qazaq kuresi, в ходе которого был представлен новый президент ассоциации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На должность президента Ассоциации избрали председателя Комитета спорта и физической культуры Ербола Мырзабосынова.

    По информации Ассоциации, Qazaq kuresi впервые возглавил мастер по данному виду борьбы. Ербол Мырзабосынов – мастер спорта по Qazaq kuresi, заслуженный тренер. Ранее занимал пост главного секретаря Qazaq kuresi.

    По словам организаторов, на территории страны и на международной арене утверждено единое правило Qazaq kuresi. В прошлом году Qazaq kuresi вошел в состав Объединенного мира борьбы (UWW). В рамках UWW впервые прошел чемпионат мира по Qazaq kuresi. Это важный шаг на пути включения Qazaq kuresi в программу Олимпийских игр.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Спорт Назначения Боевые искусства
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