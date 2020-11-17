Кто стал кандидатами Nur Otan в Мажилис от Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В ходе областных конференций определились кандидаты в партийный список Nur Otan в Мажилис еще от 5 регионов. Также утверждены областные предвыборные программы и избраны делегаты для участия в XX Съезде партии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Центрального аппарата партии Nur Otan.

Как сообщает пресс-служба Центрального аппарата, по итогам дебатов в соответствии с областными квотами представленности в партийный список в Мажилис от Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областей вошли 24 человека.

Так, в Туркестанской области на квоту в 7 мест претендовали 23 человека. В итоге больше всех голосов набрал предприниматель Кайнар Абасов – 127. Он обошел действующего депутата Мажилиса Кудайбергена Ержана, у которого 120 голосов. Также по итогам голосования в список представитель бизнеса Сырым Ертаев, представитель сферы культуры Молдир Бахытжанова, государственный служащий Гульжан Курманбекова, представитель частного сектора Хайрулла Кожабаев и медицинский работник Улжанат Джурумбетова.

В ВКО первое место по итогам дебатов занял предприниматель Лукбек Тумашинов. С отставанием на 4 голоса на втором месте расположилась представитель системы здравоохранения Зарина Камасова. На третьем месте - председатель Курчатовского городского филиала партии Алексей Глазинский. В список также вошли секретарь Риддерского городского маслихата Игорь Панченко, представители частного сектора Марина Быкова и сферы образования Азат Сарпеков.

В Актюбинской области по итогам дебатов первое место занял глава региональной федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Рахат Сыдыков. Следом за ним с 96 голосами расположился государственный служащий Амангали Бердалин. Также в список вошли представитель сферы здравоохранения Галымжан Елеуов и жасотановец Асылжан Буркиталин.

В Костанайской области по итогам дебатов список сформирован из председателя объединения профсоюзов Екатерины Смышляевой, представителей частного сектора Самата Акишева, Кырмызы Жанбыршиной и Адиля Агайсина.

В ЗКО борьба развернулась между 15 кандидатами. В итоге больше всего голосов партийцев набрали секретарь областного маслихата Малик Кулшар, представители сферы образования Жанабек Жаксыгалиев и здравоохранения Сабира Сундетова.

Стоит отметить, что ранее были избраны кандидаты в партийный список Мажилиса от столицы, Алматы, Шымкента, Алматинской, Кызылординской и Карагандинской областей. Итоговый список будет утвержден 25 ноября на XX Съезде партии.





Как сообщалось ранее, уже сформированы партийные списки из 6253 человек в 216 маслихатов всех уровней.

Представленность женщин увеличилась с 22 до 34%, молодежи - в 3,5 раза, с 7 до 24%. Средний возраст по сравнению с действующим составом маслихатов омолодился на 7 лет – с 51 года до 44 лет.

24% партийных списков составляют действующие депутаты, а 76% - новые лица. При этом в партию вступило более 42 тысяч новых сторонников. Более 1000 из них приняли участие во внутрипартийных выборах, каждый третий вошел в партийные списки «Nur Otan.

С результатами электронного голосования и списками кандидатов можно ознакомиться на сайте primaries.kz.







