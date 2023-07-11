Кто сможет следить за ходом строительства «комфортных школ»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель правления АО «Samruk-Kazyna Construction» Маулен Айманбетов на онлайн брифинге подробно рассказал о проекте «Комфортная школа». Отмечается, что построенные школы рассчитаны на 300 до 2500 ученических мест. За ходом строительства можно будет следить в режиме онлайн. Доступ будут иметь, у кого есть ЭЦП-ключи, а также заинтересованные государственные органы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В конце мая мы объявили конкурс на 185 лотов. Как вы сами знаете, мы заключили договор на 116 из них. Мы проводим собрания проектирующих компаний. На сегодняшний день подготовка на уровне от 45 до 80%. Школы будем строить на 300 ученических мест до 2500 мест. В конце июля - начале августа мы подготовим документацию. В августе - сентябре полностью внесем документы в экспертизу. В течение 15 рабочих дней можем дать заключение. Проект «комфортная школа» будет в приоритете и рассмотрен в первую очередь», - сказал на брифинге Маулен Айманбетов.

В ходе онлайн брифинга у главы Samruk-Kazyna Construction уточнили, кто сможет следить в режиме онлайн за ходом строительства «комфортных школ».

«С февраля текущего года функционирует информационная система, где в онлайн режиме можно следить за реализацией проекта. У нас ежемесячно все оплаты, все формы, документации будут доступны в электронном формате. Доступ будут иметь те, у кого есть ключи. Было разработано порядка 1 тысячи лицензий. Государственные органы, начиная с Министерства просвещения, заинтересованные в реализации проекта, будут иметь доступ к порталу. Эта платформа прозрачная, чистая, где будет отражен ход всех выполненных работ: какой остаток, сколько оплачено, объем освоения, процент освоения, идет ли по графику строительство, насколько опаздывают, когда наверстают упущенное», - добавил Маулен Айманбетов.