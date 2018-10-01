Кто сможет претендовать на бесплатное госжилье - концепция законопроекта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения опубликовали концепцию законопроекта с поправками в законодательство по вопросам жилищных отношений и дальнейшего развития Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В документе отмечается, что «в целях повышения сознательности граждан, модернизации их сознания и искоренения иждивенческих настроений в обществе, предлагается пересмотреть категории граждан, имеющих право на получение бесплатного жилья от государства и изменение его правового режима».

«В связи с этим, предлагается из действующих 19 категорий получателей жилище исключить следующие категорий: оралманы (...), военнослужащие и сотрудники специальных государственных органов (...), лица, лишившиеся жилища в результате экологических бедствий, ЧС природного и техногенного характера, а также граждане, единственное жилище которых признано аварийным (...), госслужащие, работники бюджетных организаций, и лица занимающие государственные выборные должности (...), кандидаты в космонавты, космонавт (...), неполные семьи (...), пенсионеры по возрасту», - говорится в документе.

В документе для каждого случая приводятся объяснения. При этом, уточняется, госслужащие «имеют стабильную и адекватную зарплату и возможность участия в льготных целевых программах по улучшению жилищных условий, в том числе по месту работы».

«Таким образом, предлагается оставить восемь категорий социально-уязвимых слоев населения для получения жилища из коммунального жилищного фонда, а именно инвалиды и участники ВОВ; дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей; лица, приравненные к инвалидам и участникам ВОВ; инвалиды 1 и 2 групп; семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов; лица, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, перечисленных в списке заболеваний, утверждаемом Правительством РК; многодетные семьи; семьи лиц, погибших при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасании человеческой жизни, при охране правопорядка», - приводится в концепции.

Учитывая, что из 19 категорий остаются только 8 категорий социально уязвимых слоев населения прежнее первоочередное право на получение жилища из госжилфонда разработчики посчитали нецелесообразным. Распределение жилищ предлагается осуществить пропорционально численностям раздельных списков восьми категорий социально уязвимых слоев населения нуждающихся в жилище.

Помимо этого, документ разрешит иностранцам приобретать жилье в Казахстане. Кроме того, он определяет механизм госрегулирования по принудительному изъятию земельных участков с выплатой собственникам реальной рыночной стоимости имущества за счет средств частных застройщиков.

Публичное обсуждение концепции законопроекта продлится до 26 октября 2018 года.