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    Кто руководит деятельностью некоммерческих холдингов в сфере образования

    19 Апреля 2021, 14:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов рассказал о механизме руководства некоммерческим акционерным обществом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии с пунктом 1 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, принимает самые важные решения в деятельности организации высшего и (или) послевузовского образования (ОВПО), такие как определение приоритетных направлений развития, утверждение Стратегических программ и планов развития НАО, организационной структуры и штатной численности и др. В настоящее время во всех НАО сформированы советы директоров, в состав которых вошли представители Министерства образования и науки, уполномоченного органа по государственному имуществу, бизнеса, а также представители Президентского молодежного кадрового резерва», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

    Он напомнил, что на первых заседаниях Совета директоров ОВПО в октябре 2020 года рассмотрены новая организационная структура и штатная численность ОВПО, пересмотрены должности и квалификационные требования к руководящему составу.

    «В связи с утверждением новой организационной структуры были проведены открытые конкурсы на должности председателя правления – ректора ОВПО. По состоянию на март 2021 года из 25 НАО в 17 назначены председатели правления – ректоры. Отбор, избрание (назначение) председателя правления – ректора осуществляется через открытый конкурс, проводимый в два этапа», - отметил зампремьера.

    По его словам, на первом этапе осуществляется заслушивание советом директоров НАО программ развития вуза, представленных участниками, по итогам которого путем тайного голосования принимается решение о рекомендации кандидатуры участника на рассмотрение республиканской комиссии.

    «На втором этапе республиканская комиссия изучает представленные документы и проводит собеседование с участниками конкурса и определяет кандидата на избрание (назначение) Министерством образования и науки. Состав республиканской комиссии состоит из числа депутатов Мажилиса и Сената Парламента, представителей отраслевого профсоюза и НПП «Атамекен», заинтересованных государственных органов, а также общественных деятелей», - заключил Е. Тугжанов.

    Ранее заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов рассказал о преимуществах преобразования организаций высшего образования в некоммерческие акционерные общества.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Образование Вузы МОН
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