Кто принимает участие в республиканской акции «Қазіргі заман қаһарманы»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК назвали имена участников республиканской акции «Қазіргі заман қаһарманы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В числе 15 полицейских Казахстана, совершивших героические поступки, находясь на службе, в республиканской акции «Қазіргі заман қаһарманы» принимает участие старший лейтенант полиции, инспектор службы Полка патрульной полиции ДП города Нур-Султан Динмухамбет Масадыков. Все помнят его героический поступок, совершенный 12 августа 2019 года, когда при пожаре в одном из жилых домов столицы он, рискуя жизнью, спас женщину с грудным ребенком и несовершеннолетней дочерью.

Кроме того, в акции принимает участие сержант полиции, младший инспектор специального отдельного взвода по борьбе с незаконной миграцией ДП гАлматы Адилет Алимкыдыр, который 4 января 2019 года, не дожидаясь приезда пожарных, не раздумывая забежал в горящий дом. В комнате он обнаружил пожилую женщину с несовершеннолетней внучкой в полубезсознательном состоянии. Найдя в кармане платок, прикрыл рот девочки, чтобы та не задохнулась, и, поддерживая женщину под руку, вывел их на улицу. Подбежав к дверям других жильцов, он упорно стучал в двери и окна, не зная, есть ли внутри люди. Оказалось, что в доме еще находились женщина с ребенком, которые ждали помощи и боялись выйти на улицу. Сержант полиции Алимқыдыр вбежал в дом и помог им выйти. Затем в горящем доме он обнаружил два газовых баллона и собственноручно выкатил их , чтобы предотвратить взрыв.

Также в акции принимают участие: сержант полиции, кавалерист батальона патрульной полиции ОМПС УП г. Кокшетау Асхат Еркашев; лейтенант полиции, инспектор батальона патрульной полиции УП г. Атырау Рустембек Сундутов; сержант полиции, инспектор батальона патрульной полиции УП г. Атырау Шалхар Акымгалиев; старший лейтенант полиции, старший инспектор-дежурный дежурной части ОП района Аққулы Павлодарской области Галымбек Жумабаев; майор полиции, заместитель командира батальона патрульной полиции Туркестанской области Канат Рахишев; капитан полиции, старший инспектор учебно-тренировочного взвода ЗКО Еркебулан Сапанов; старший лейтенант полиции УИП ДП г. Шымкента Нуржан Омаров; капитан 2-го взвода стрелковой роты по конвоированию воинской части 6636 г. Нур-Султан Национальной гвардии РК Чингис Каиржанов; подполковник полиции, заместитель начальника ЛОП на ст. Арысь 1 ДП на транспорте Алтай Орманов; старшина юстиции, оперуполномоченный режимного отделения учреждения КА-168/3 ДУИС по Актюбинской области Жандарбек Абишев; сержант полиции, инспектор службы БПП УП г. Петропавловска Мейірбек Мейрам; старшина гражданской защиты, командир отделения ПЧ-10 ГУ «СПиАСР» ДЧС Карагандинской области Александр Минаев; капитан полиции, заместитель командира 1-го батальона полиции Шардаринского района ГУ УССО города Шымкент и Туркестанской области Кенесхан Еримбетов.

Стоит отметить, что акция «Қазіргі заман қаһарманы» проходит в честь героизма Халық қаһарманы капитана полиции Газиза Байтасова, погибшего при задержании террориста. Ее цель - пропаганда мужества и героизма, привитие духа патриотизма и любви к Родине подрастающему поколению, укрепление связей между населением и полицией.











