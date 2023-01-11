Кто претендует на мандат сенатора от Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области на мандат сенатора претендуют три человека. Выборы в верхнюю палату Парламента пройдут 14 января в здании Дворца культуры горняков Караганды. На голосование соберутся выборщики – депутаты маслихатов области всех уровней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В областном акимате по инициативе областной избирательной комиссии состоялось совместное совещание по организации выборов депутатов Сената.

«В Карагандинской области было выдвинуто семь кандидатов в депутаты Сената. Зарегистрировано три кандидата: депутат областного маслихата, работник коммерческой структуры и представитель общественной организации», - сообщил председатель Карагандинской областной избирательной комиссии Кайрат Нуркенов.

По информации облизбиркома, зарегистрированы секретарь Карагандинского областного маслихата Серик Утешов, кандидатуру которого выдвинули маслихаты Нуринского и Осакаровского районов; самовыдвиженцы – руководитель Региональной палаты частных судебных исполнителей по Карагандинской области Мурат Абилов и заместитель председателя Профсоюзного центра Карагандинской области Татьяна Шатохина.

В настоящее время идет агитационная кампания, кандидаты встречаются с депутатами-выборщиками. В пятницу, 13 января, наступит день тишины.

Во Дворце культуры горняков будут обеспечены все необходимые условия.

Аким области Ермаганбет Булекпаев поручил полностью решить все организационные вопросы.

«Необходимо обеспечить непрерывную интернет-связь, материально-техническое оснащение места голосования и охрану общественного порядка», - отметил глава региона.

Указом Главы государства выборы депутатов Сената Парламента РК назначены на 14 января 2023 года.

Порядок формирования Сената определен Конституцией РК. В верхней палате Парламента представлено по два человека от каждой области, города республиканского значения и столицы. Депутаты Сената избираются на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании выборщиков – депутатов маслихатов. Срок полномочий депутатов Сената составляет шесть лет. При этом половина переизбирается каждые три года.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области



