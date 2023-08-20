Кто представит Казахстан на ЧМ по художественной гимнастике в Испании

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 23 по 27 августа испанский город Валенсия будет принимать 40-й чемпионат мира по художественной гимнастике. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Команда Казахстана выступит на лицензионном чемпионате в личном и групповом зачете.

Честь страны в индивидуальных упражнениях будут защищать Эльжана Таниева и Эрика Жайлауова, в групповых упражнениях - Аружан Касенова, Айдана Шаяхметова, Баян Койбакар, Аружан Калсаева, Аксункар Абдирахман, Аяулым Кадыр.