Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.39 eur/kzt 495.09

    rub/kzt 4.74 cny/kzt 62.85
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Кто представит Казахстан на ЧМ по художественной гимнастике в Испании

    20 Августа 2023, 00:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 23 по 27 августа испанский город Валенсия будет принимать 40-й чемпионат мира по художественной гимнастике. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Команда Казахстана выступит на лицензионном чемпионате в личном и групповом зачете.

    Честь страны в индивидуальных упражнениях будут защищать Эльжана Таниева и Эрика Жайлауова, в групповых упражнениях - Аружан Касенова, Айдана Шаяхметова, Баян Койбакар, Аружан Калсаева, Аксункар Абдирахман, Аяулым Кадыр.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Гимнастика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанки завоевали «бронзу» ЧМ по пожарно-спасательному спорту в Турции
    Где смотреть прямую трансляцию домашних матчей сборной Казахстана в отборе Евро-2024 по футболу
    Жибек Куламбаева стала чемпионкой турнира в Праге
    Промоутер сделал заявление о Геннадии Головкине
    Популярное
    1 Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
    2 В Алматы, Шымкенте и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Какие медицинские услуги можно получить в Казахстане бесплатно
    4 Движение автотранспорта частично ограничено в Астане из-за марафона
    5 Лучшие места для рыбалки в Павлодарской области