Кто получит арендное жилье с правом выкупа по линии КЖК в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане подвели итоги программы «Арендное жилье с правом выкупа» по линии АО «Казахстанская жилищная компания», передает МИА «Казинформ».

На сайте zhilfond.kz опубликованы результаты программы, заявки на участие в которой принимались в период с 27.02.2023 -03.03.2023 года.

Данные списки отмечены следующим образом:

1) «Прошедшие» — прошедшие заявители по программе;

2) «Не прошедшие» — кому отказано по каким-либо причинам в участии (наличие имущества, не приложили справку с места работы или не соответствуют по месту работы и т.д.) или кто не прошел по дате постановки;

3) «Резерв» — те, кого возможно пригласит АО «КЖК», в случае, если среди основных прошедших будут те, кто не сможет подтвердить платежеспособность.

В КЖК обратили внимание на то, что отбор по данной программе проводился по каждой сфере деятельности отдельно, то есть отдельный отбор согласно дате постановки на очередь по работникам сферы образования, здравоохранения и т.д.

«Каждому участнику на электронную почту, которую он указал при подаче заявки, отправлен статус заявки, и, если это отказ, то указана причина отказа. Прошедшие участники программы будут приглашены в Казахстанскую жилищную компанию для подтверждения платежеспособности», - сообщили в КЖК.

По вопросам обращаться на номер +7 (7172) 79-75-75, 8 800 080-44-48 телефон горячей линии АО «КЖК».



