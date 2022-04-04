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    Кто покажет трансляцию боя Головкин — Мурата в Казахстане

    4 Апреля 2022, 01:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 9 апреля именитый казахстанский боксер Геннадия Головкин (41-1-1, 36 КО) проведет бой с японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Поединок состоится в Сайтаме (Япония). На кону будут стоять пояса чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF, WBA Super и IBO.

    Официально о прямой трансляции данного боя в Казахстане не объявлено, однако в программе передач телеканала «Qazaqstan» на 9 апреля значится бокс с 20:00 до 23:00 по времени Нур-Султана, что совпадает с ориентировочным выходом в ринг GGG.

    В прямом эфире этот поединок будет транслироваться более чем в 200 странах мира на платформе DAZN (кроме Японии, Южной Кореи и Казахстана). Также трансляция DAZN на территории Сингапура, Малайзии, Таиланда, Индонезии, Гонконга, Макао, Монголии и Филиппин будет неэксклюзивной.


    Фото: sports.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин
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