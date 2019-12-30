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Кто оплатит лечение пострадавших при крушении самолета близ Алматы

30 Декабря 2019 10:43
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Кто оплатит лечение пострадавших при крушении самолета близ Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал о том, кем будет оплачиваться лечение пострадавших при крушении самолета в Алматинской области пациентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Лечение будет бесплатным, поскольку это экстренная ситуация. Это входит в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи», - сказал Елжан Биртанов в кулуарах Правительства.

Кроме того, по его словам, вся необходимая последующая реабилитационная помощь будет оказываться в рамках обязательного социального медицинского страхования.

«Будем этих пациентов контролировать. Очень важно, чтобы помощь психологов продолжала оказываться. Что касается материальной помощи, это уже местные исполнительные органы будут решать, кому, сколько и какую помощь оказать», - добавил глава Минздрава.

Ранее Е. Биртанов рассказал о состоянии пациентов. Он сообщил, что трое пациентов в минувшее воскресенье выписались из больницы.


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Ключевые слова: Правительство РК, Алматинская область, Здравоохранение, Падение самолета авиакомпании Бек Эйр,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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