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вчера 16:44
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Кто оплатит лечение пострадавших при крушении самолета близ Алматы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал о том, кем будет оплачиваться лечение пострадавших при крушении самолета в Алматинской области пациентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Лечение будет бесплатным, поскольку это экстренная ситуация. Это входит в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи», - сказал Елжан Биртанов в кулуарах Правительства.
Кроме того, по его словам, вся необходимая последующая реабилитационная помощь будет оказываться в рамках обязательного социального медицинского страхования.
«Будем этих пациентов контролировать. Очень важно, чтобы помощь психологов продолжала оказываться. Что касается материальной помощи, это уже местные исполнительные органы будут решать, кому, сколько и какую помощь оказать», - добавил глава Минздрава.
Ранее Е. Биртанов рассказал о состоянии пациентов. Он сообщил, что трое пациентов в минувшее воскресенье выписались из больницы.
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