Кто может стать кандидатом в депутаты Сената Парламента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Проведение очередных выборов депутатов Сената Парламента РК планируется 14 января 2023 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно Конституции депутатом Парламента может быть лицо, состоящее в гражданстве РК и постоянно проживающее на территории страны последние 10 лет», - разъяснил нормы заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Константин Петров во время заседания.

Он отметил, что депутатом Сената может быть лицо, достигшее 30 лет, имеющее высшее образование, стаж работы должен быть не менее пяти лет. Также кандидат должен постоянно проживать на территории соответствующего региона не менее трех лет.

Не имеют право избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также находящиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

«Не может быть кандидатом в депутаты Парламента РК лицо, имеющее судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке. Также лицо, вина которого в совершении коррупционного преступления и коррупционного правонарушения в установленном законом порядке признана судом», - добавил К. Петров.

Требования к кандидатам предусмотрены статьей 33 и 51 Конституции РК, а также статьей 4 конституционного закона «О выборах».



