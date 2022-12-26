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    Кто может рассчитывать на гарантированную государством юридическую помощь в РК

    26 Декабря 2022, 12:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Какие лица на сегодня имеют право на гарантированную государством юридическую помощь, сообщила вице-министр юстиции РК Алма Муканова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «До июня текущего года гарантированная государством юридическая помощь оказывалась в виде правового консультирования ограниченному кругу людей: физическим лицам по вопросам взыскания алиментов, назначения пенсии и пособий, реабилитации, получения статуса беженца или кандаса, несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей; лицам, привлекаемым к административной ответственности, истцу по гражданскому делу, истцу в рамках административного дела, подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, осужденному, оправданному, потерпевшему в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством», - сказала Алма Муканова на брифинге в СЦК.

    Вице министр отметила, что 20 июня 2022 года принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах интеллектуальной собственности и оказания гарантированной государством юридической помощи». В рамках чего, круг субъектов был значительно расширен.

    Теперь к ним также относятся:

    - физические лица по вопросам возмещения вреда, причиненного смертью кормильца;

    - физические лица по вопросам возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья, связанным с работой, либо причиненного уголовным правонарушением;

    - жертвы сексуального насилия, торговли людьми, акта терроризма либо подвергшимся пыткам по вопросам обеспечения и защиты их прав и законных интересов, связанных с данным статусом или ситуацией;

    - физические лица, являющиеся участниками Великой Отечественной войны, лицами, приравненными по льготам к участникам Великой Отечественной войны, а также ветеранами боевых действий на территории других государств, военнослужащими срочной службы,

    инвалидам первой и второй групп, пенсионерами по возрасту, по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью;

    - многодетным семьям по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью;

    малообеспеченным лицам (семьям), имеющим среднедушевые доходы в месяц ниже черты бедности (в 2022 г. черта бедности - 26172тг - 70 % от прожиточного минимума в 37389 тг.), установленной в областях, городах республиканского значения, столице, по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью.

    «Включение указанных категорий граждан направлено на обеспечение гарантированной государством юридической помощью лиц, действительно находящихся в трудной жизненной ситуации», - добавила Алма Муканова.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минюст Общество
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