Кто может претендовать на компенсацию расходов на комуслуги в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Повышение тарифов не коснется малообеспеченных граждан. Об этом заявил руководитель управления жилищных отношений Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Султангали Жалкул, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день предусмотрена госуслуга «назначение жилищной помощи на покрытие затрат на коммунальные услуги для малообеспеченных граждан». Что это такое? К примеру, у человека есть расходы на коммунальные услуги и есть официальные доходы. Если расходная часть на комуслуги превышает 10% от доходной части, то гражданин имеет право претендовать на жилищную помощь», - пояснил Султангали Жалкул, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

Он также пояснил, что такое жилищная помощь.

«Это оплата за коммунальные услуги – вода, тепло, электричество и в том числе, как мы говорим сейчас, ОСИ, КСК, это на содержание дома и текущий ремонт. Если человек получает условно 200 тысяч тенге и при этом расходная часть на все коммунальные услуги составляет 25 тысяч тенге, то есть 10% от его доходной части составляет 20 тысяч тенге, и, соответственно, все, что выше 20 тысяч тенге покрывается акиматами, это и называется жилищная помощь», - уточнил Султангали Жалкул.

По его словам, на эту помощь могут претендовать те, у кого это единственное жилье, и те, кто арендует его.

Сегодня Премьер-Министр РК Алихан Смаилов заявил, что рост тарифов для населения в текущем году составит 10-30%. Это весьма умеренное повышение, без которого невозможно эффективное содержание инфраструктуры ЖКХ.

Ранее сообщалось, что оплату комуслуг социально уязвимым слоям будут компенсировать в Алматы.