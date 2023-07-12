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    Кто может претендовать на компенсацию расходов на комуслуги в Казахстане

    12 Июля 2023, 13:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Повышение тарифов не коснется малообеспеченных граждан. Об этом заявил руководитель управления жилищных отношений Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Султангали Жалкул, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день предусмотрена госуслуга «назначение жилищной помощи на покрытие затрат на коммунальные услуги для малообеспеченных граждан». Что это такое? К примеру, у человека есть расходы на коммунальные услуги и есть официальные доходы. Если расходная часть на комуслуги превышает 10% от доходной части, то гражданин имеет право претендовать на жилищную помощь», - пояснил Султангали Жалкул, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

    Он также пояснил, что такое жилищная помощь.

    «Это оплата за коммунальные услуги – вода, тепло, электричество и в том числе, как мы говорим сейчас, ОСИ, КСК, это на содержание дома и текущий ремонт. Если человек получает условно 200 тысяч тенге и при этом расходная часть на все коммунальные услуги составляет 25 тысяч тенге, то есть 10% от его доходной части составляет 20 тысяч тенге, и, соответственно, все, что выше 20 тысяч тенге покрывается акиматами, это и называется жилищная помощь», - уточнил Султангали Жалкул.

    По его словам, на эту помощь могут претендовать те, у кого это единственное жилье, и те, кто арендует его.

    Сегодня Премьер-Министр РК Алихан Смаилов заявил, что рост тарифов для населения в текущем году составит 10-30%. Это весьма умеренное повышение, без которого невозможно эффективное содержание инфраструктуры ЖКХ.

    Ранее сообщалось, что оплату комуслуг социально уязвимым слоям будут компенсировать в Алматы.

    Автор:

    Серик Сабеков

    ЖКХ Социальная поддержка Акимат Цены и тарифы Видео МИИР РК
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