Кто может получить стоматологическую помощь бесплатно по ОСМС

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Казахстане с внедрением ОСМС можно получить стоматологические услуги в любой организации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснил директор филиала по Алматы НАО «ФСМС» Нурлыбек Кабдыкапаров, в 2020 году изменилась и схема оплаты за стоматологические услуги. Если раньше выплаты производились напрямую клиникам, оказывающим консультативно-диагностические услуги, то с начала текущего года это происходит через поликлиники. Для этого заключаются дополнительные договоры соисполнения.

«Если до внедрения страхования пациенты получали стоматологические услуги только в клиниках по прикреплению, то сейчас у них есть возможность получить услуги в любой организации по стране. Это значит, что деньги идут за пациентом. Например, алматинские пациенты в январе текущего года смогли получить стоматологические услуги в клиниках Мангыстауской, Актюбинской, Алматинской областей и в городах Нур-Султан и Шымкент», - прокомментировал Нурлыбек Кабдыкапаров.

По данным филиала ФСМС, с 2020 года вся стоматологическая помощь на амбулаторном уровне оказывается бесплатно в пакете обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) для отдельных категорий граждан. К таким категориям относятся дети до 18 лет и беременные женщины.

Они могут получить в плановом порядке следующие услуги: обезболивание, наложение пломбы, терапевтический прием, лечение пульпита, периодонтита, полное функциональное восстановление анатомической формы зуба при гипоплазии, флюорозе, а также хирургические приемы по удалению зуба, операция пластики уздечки губ, языка, рентгенография челюсти и анестезия.

Напомним, экстренная стоматологическая помощь, как и ранее оказывается в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) за счет государства. На экстренные услуги могут претендовать: дети до 18 лет, беременные женщины, участники Великой Отечественной войны, инвалиды 1, 2, 3 группы, многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа», получатели адресной социальной помощи (АСП), пенсионеры по возрасту, больные инфекционными, социально-значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющих опасность для окружающих.

При экстренных случаях данной категории оказываются такие услуги, как хирургический прием, удаление постоянного зуба, вскрытие абсцесса, удаление одонтогенной кисты, лечение альвеолита, лечение неврита луночкового нерва, иссечение мягких тканей полости рта, первичная хирургическая обработка раны челюстно-лицевой области.

Также, дети с врожденной патологией челюстно-лицевой области могут получить ортодонтическую помощь за счет госзаказа.

В настоящий момент по городу Алматы работают 75 организаций первичной медико-санитарной помощи, 23 из них сами оказывают стоматологическую помощь. По договору соисполнения стомуслуги оказывают еще 9 клиник.

«По новой системе пациент волен выбирать стоматологическую клинику. Но нельзя не отметить проблему незнания пациентами своих прав в системе страхования. К сожалению, не все поликлиники соблюдают принцип выборности клиник пациентами, так как оплата всех дополнительных процедур, производится через них. Поэтому на сегодня проводится совместная работа со всеми поставщиками для урегулирования организационных моментов в пользу удобства пациентов», - подытожил директор Алматинского филиала ФСМС.

Напомним, что по всем вопросам касательно медицинской помощи граждане могут обращаться в единый колл-центра 1406.