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    Кто может получать адресную социальную помощь в Астане

    21 Июля 2023, 21:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане нуждающимся в поддержке жителям оказывается систематическая помощь, в том числе и финансовая в виде АСП. Кто может претендовать на получение адресной соцпомощи, на онлайн-брифинге рассказала заместитель руководителя управления занятости и социальной защиты города Айгуль Таласова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    Право на адресную социальную помощь имеют граждане Казахстана, кандасы, беженцы, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в республике, со среднедушевым доходом, не превышающим черту бедности.

    «Размер черты бедности по городу Астане на 3 квартал текущего года составил 37 317 тенге. В зависимости от социального положения семьи или отдельного человека, помощь разделяется на два вида: безусловная и обусловленная», - пояснила спикер.

    Так, безусловная денежная помощь оказывается:

    1) одиноким и (или) одиноко проживающим, малообеспеченным, лицам с ограниченными возможностями участия в мерах содействия занятости в связи с:

    - достижением пенсионного возраста, установленного пунктом 1 статьи 207 настоящего Кодекса; - инвалидностью первой или второй группы; - наличием заболевания, при котором может устанавливаться срок временной нетрудоспособности более двух месяцев; 2) малообеспеченным семьям, в составе которых нет трудоспособных лиц или единственный трудоспособный член семьи осуществляет уход за ребенком в возрасте до трех лет, ребенком с инвалидностью, лицом с инвалидностью первой или второй группы, престарелым, нуждающимся в постороннем уходе и помощи.

    Обусловленная денежная помощь оказывается:

    одиноким и (или) одиноко проживающим малообеспеченным трудоспособным лицам, а также малообеспеченным семьям, имеющим в своем составе трудоспособных членов семьи. Условием является участие последних в мерах содействия занятости.

    С получателями обусловленной финансовой помощи заключается социальный контракт.

    При исчислении совокупного дохода семьи, претендующей на получение АСП, учитываются следующие виды доходов:

    - доходы, получаемые в виде оплаты труда, социальных выплат из них некоторые социальные выплаты; - специальное государственное пособие многодетным семьям, имеющим в своем составе 4 и более детей; - доходы в виде алиментов на детей и лиц, указанных в Кодексе РК от 26 декабря 2011 года «О браке (супружестве) и семье»; - доходы от предпринимательской деятельности; - доходы от сдачи в аренду и продажи недвижимого имущества и транспортных средств; - доходы от ценных бумаг; - доходы полученные в виде дарения, наследования недвижимого имущества, транспортных средств и другого имущества; - доходы в виде безвозмездно полученных денег; - доходы в виде вознаграждений (интереса) по денежным вкладам и депозитам; - иные доходы подтвержденные письменным заявлением.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Социальная поддержка Общество АСП
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