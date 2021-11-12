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    Кто может пользоваться завезенным из России авто без госрегистрации

    12 Ноября 2021, 17:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный эксперт Управления неторгового оборота КГД Министерства финансов РК Нурлан Намысов разъяснил таможенные правила касательно эксплуатации авто, завезенных из России, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно статье 264 Евразийского экономического кодекса, разрешается эксплуатация автомобилей, завезенных из-за рубежа на территории Евразийского экономического союза в течение года. К примеру, если иностранцы прибывают на своих автомобилях в служебную командировку или по другим причинам, они могут, опираясь на эту статью, пользоваться своим автомобилем в течение года. Согласно шестого пункта этой статьи, граждане иностранных государств могут только сами использовать этот транспорт. Нельзя передавать такой автомобиль гражданам Казахстана по доверенности или же другими путями», - пояснил на брифинге Нурлан Намысов.

    По словам эксперта, казахстанцы могут пользоваться таким автотранспортом только после выплаты всех таможенных пошлин и постановки авто на государственный учет.

    «Такие автомобили граждане РК могут поставить на учет только после полной выплаты таможенных пошлин и сдачи соответствующей декларации», - добавил Нурлан Намысов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Транспорт Минфин РК МВД РК
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