Кто может быть доверенным лицом кандидата в Президенты РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Доверенное лицо кандидата в Президента РК должно быть гражданином РК, не может быть членом избирательной комиссии, лицом, занимающим должность политического госслужащего, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кандидаты могут иметь доверенных лиц, которые помогают им в проведении избирательной кампании, ведут предвыборную агитацию, представляют интересы кандидатов. Кандидаты определяют доверенных лиц по своему усмотрению в количестве, не превышающем трех человек на каждый избирательный участок. Доверенные лица представляют в избирательную комиссию заявление о своем согласии быть доверенным лицом. Избирательная комиссия после регистрации доверенных лиц выдает им соответствующие удостоверения», - пояснил член Центральной избирательной комиссии РК Асылбек Смагулов.

Он отметил, что лицо, собирающее подписи, должно предъявлять при сборе подписей копию удостоверения доверенного лица кандидата, личная подпись которого стоит на соответствующем подписном листе.

Ранее сообщалось, что каждый кандидат в Президенты РК должен собрать 118 тысяч подписей. Поддержка кандидатов в Президенты РК должна быть удостоверена сбором подписей не менее чем 1 % избирателей, в равной мере представляющих не менее 2/3 областей, городов республиканского значения и столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ». По состоянию на 1 июля 2022 года, в реестр избирателей РК включено 11 млн 827 тыс. 277 граждан. В поддержку каждого кандидата должно быть собрано 118 тыс. 273 доверенных подписей. Сроки выдачи подписных листов кандидатам в Президенты Казахстана сокращены более, чем в два раза – с пяти до двух дней.

Внеочередные выборы Президента РК назначены на 20 ноября.



