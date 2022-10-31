Кто может бесплатно получить прививку против гриппа в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области около 48 тысяч человек получили вакцину против гриппа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, прививку поставили более 9 тысяч школьников, свыше 21 тысяч лиц с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной, иммунной систем, более 8 тысяч медицинских работников, около 400 беременных женщин, свыше 1,8 тысячи сотрудников и опекаемых детских домов, дома ребенка, домов престарелых и 6,8 тысячи жителей региона, которым вакцина необходима по эпидемиологическим показаниям.

Кампания по иммунизации против гриппа началась в регионе 3 октября. Вакцину бесплатно получают категории, относящиеся к группам риска: медицинские работники; дети, состоящие на диспансерном учете в медицинской организации; дети детских домов, домов ребенка; контингент домов престарелых; по эпидемиологическим показаниям (беременные во 2-3 триместре, лица с хроническими заболеваниями, лица старше 65 лет и прочие).

Вакцинация проводится трехвалентной вакциной «Гриппол плюс» российского производства, которая защищает от гриппа типа А (H1N1, H3N2) и типа В.

«Прививка против гриппа защищает лиц из групп риска от осложненного течения основного заболевания, госпитализаций и летальных исходов. Высокий охват вакцинацией формирует коллективный иммунитет и не допускает возникновений эпидемий. С 14 октября началась регистрация случаев гриппа в регионе. Всего выявили 19 лабораторно подтвержденных случаев гриппа типа В. Все лица не получали прививку», - сообщили в пресс-службе.

Санврачи рекомендуют не пренебрегать неспецифической профилактикой: правильно носить маски, соблюдать социальную дистанцию, по возможности не посещать места массового скопления людей. Важно соблюдать правила личной гигиены: как можно чаще мыть руки с мылом, так как вирус гриппа передается не только воздушно-капельным путем, но и через предметы обихода при контакте грязных рук со слизистыми оболочками носа, глаз, рта. Следует повышать иммунитет всеми доступными способами. В том числе закаливание, соблюдение режима работы и отдыха, достаточный сон, полноценное питание с достаточным содержанием микроэлементов и витаминов, особенно витамина С, употребление чеснока и лука.



