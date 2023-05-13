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    Кто лидирует по количеству финалистов ЧМ-2023 по боксу

    13 Мая 2023, 00:01

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана занимает второе место по количеству финалистов чемпионата мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В финале мирового первенства Казахстан будут представлять пять боксеров — это второй показатель на турнире. Лидером являются хозяева чемпионата мира, сборная Узбекистана — семь спортсменов. Третье место занимает сборная Кубы, которая делегирует в финал четыре боксера. По два боксера поборются за «золото» у Франции и России, по одному — у Грузии, Монголии, Бразилии, Китая, Азербайджана и Италии.

    Напомним, в финале ЧМ-2023 сборную Казахстана представят Санжар Ташкенбай (48 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг) и Нурбек Оралбай (80 кг).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Узбекистан Бокс
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