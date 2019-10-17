Кто из предпринимателей будет освобожден от подоходного налога в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Кто из предпринимателей будет освобожден от подоходного налога в Казахстане, сообщил первый заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас субъектов микро- и малого бизнеса 1 млн 308 тыс., из них 1 млн 236 тыс. или практически все, за исключением 72 тыс. компаний, используют специальный налоговый режим. Что это такое? Это работа по патенту, работа по упрощенной декларации, где они платят 2 или 3% от общего дохода. И вот эти лица теперь будут освобождены от уплаты налогов на доходы на 3 года», - сказал Алихан Смаилов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах пленарного заседания Сената Парламента РК.

Глава Минфина подчеркнул, что это поручение Президента РК, обозначенное им в Послании.

«В результате потери (бюджета – прим. авт.) составят 108 млрд тенге, и мы эти потери будем возмещать за счет трансфертов общего характера для регионов. Это субвенции. Есть у нас регионы-доноры, например, города Алматы, Нур-султан, Мангистауская, Атырауская области, а остальные - это регионы-реципиенты, у которых собственных доходов не хватает для того, чтобы обеспечивать все необходимые социально-экономические расходы», - пояснил Алихан Смаилов.

Напомним, 2 сентября Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился с Посланием народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана», где поручил освободить малый бизнес от подоходного налога сроком на 3 года.