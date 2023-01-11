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    Кто из казахстанских теннисистов сыграет в основной сетке Australian Open 2023

    11 Января 2023, 11:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Оргкомитет Открытого чемпионата Австралии опубликовал список игроков, которые заявили о своем участии на первом «Гранд слэме» нового сезона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    В одиночном разряде престижного турнира сыграют все лидеры казахстанской сборной: Елена Рыбакина, Александр Бублик и Юлия Путинцева. К ним могут присоединиться Тимофей Скатов и Михаил Кукушкин, которые сегодня проведут свои вторые матчи квалификации.

    В парном разряде в заявочный лист попали: Андрей Голубев/Александр Недовесов, Александр Бублик/Джон-Патрик Смит (Австралия), Анна Данилина/Сания Мирза (Индия), Елена Рыбакина/Анастасия Павлюченкова (Россия), Юлия Путинцева/Софья Кенин (США).


    Фото: ktf.kz
    Спорт Теннис
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