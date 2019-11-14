Кто из казахстанских боксеров поборется за лицензию на ОИ в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета по делам физической культуры и спорта Серик Сапиев назвал имена боксеров, которые примут участие в лицензионных турнирах и поборются за путевку на Олимпиаду в Токио, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно боксеров у нас есть уже лидеры сборной - Абылайхан Жусупов (69 кг), в 91 кг - Василий Левит, в категории +91 -Камшыбек Конкабаев, 81 кг - новоявленный чемпион мира Бекзат Нурдаулетов. Также мы не сбрасываем со счетов Кайрата Ералиева в весе 56 кг», - сказал Серик Сапиев на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, эти боксеры обязательно поборются за лицензии на Олимпиаду в Токио.

«Еще не определили состав участников в лицензионных турнирах, но те, кого я назвал, они должны поехать на игры», - подчеркнул спикер.

Сегодня С. Сапиев сообщил, что к настоящему моменту казахстанцами завоевано 25 лицензий на Олимпиаду по 14 видам спорта. Что касается самой Олимпиады, глава комитета большие надежды связывает с боксерами и борцами, ожидая от них наибольшего количества медалей.