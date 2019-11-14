Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Кто из казахстанских боксеров поборется за лицензию на ОИ в Токио

    14 Ноября 2019, 17:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета по делам физической культуры и спорта Серик Сапиев назвал имена боксеров, которые примут участие в лицензионных турнирах и поборются за путевку на Олимпиаду в Токио, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Касательно боксеров у нас есть уже лидеры сборной - Абылайхан Жусупов (69 кг), в 91 кг - Василий Левит, в категории +91 -Камшыбек Конкабаев, 81 кг - новоявленный чемпион мира Бекзат Нурдаулетов. Также мы не сбрасываем со счетов Кайрата Ералиева в весе 56 кг», - сказал Серик Сапиев на пресс-конференции в СЦК.

    По его словам, эти боксеры обязательно поборются за лицензии на Олимпиаду в Токио.

    «Еще не определили состав участников в лицензионных турнирах, но те, кого я назвал, они должны поехать на игры», - подчеркнул спикер.

    Сегодня С. Сапиев сообщил, что к настоящему моменту казахстанцами завоевано 25 лицензий на Олимпиаду по 14 видам спорта. Что касается самой Олимпиады, глава комитета большие надежды связывает с боксерами и борцами, ожидая от них наибольшего количества медалей.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Спорт Олимпиада
    Новости по теме
    Новости по теме
    В финале олимпиады IQanat участвуют 30 школьников из ЗКО
    Сборная Казахстана завоевала четыре медали на международной олимпиаде по химии
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей