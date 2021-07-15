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    Кто из карагандинских спортсменов поедет на Олимпиаду в Токио

    15 Июля 2021, 21:15

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Шесть олимпийских лицензий выиграли семеро спортсменов из Карагандинской области. В паралимпийскую сборную Казахстана вошли два карагандинца. В преддверии XXXI летних Олимпийских игр в Токио аким области Женис Касымбек пообщался со спортсменами и их наставниками. Встреча прошла в онлайн-формате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Имена обладателей олимпийских лицензий назвал руководитель управления физический культуры и спорта Карагандинской области Темирхан Абылаев.

    «Семь наших спортсменов выиграли шесть лицензий. Это Аблайхан Жусупов (бокс), Эльмира Сыздыкова (женская борьба), Александра и Екатерина Немич (синхронное плавание), Жансай Смагулов и Ислам Бозбаев (дзюдо), Мария Овчинникова (лёгкая атлетика). На Паралимпийские игры от нашего региона спортсмены завоевали семь лицензий. По решению комитета паралимпийского спорта квота выдана только двум из них. В национальную сборную вошли Дастан Мукашбеков (лёгкая атлетика) и Алия Рахимбекова (плавание)», – рассказал Темирхан Абылаев.

    Женис Касымбек отметил, что спорту в области уделяется особое в нимание. Строятся футбольные поля и ФОКи, сдаются современные спортивные объекты, ремонтируются спортзалы в сёлах и городах по всей области. Спортсменам была увеличена зарплата. Они полностью обеспечены медицинским обслуживанием.

    «Вы уже 1,5 года тренируетесь в тяжелейших условиях. Нынешняя ситуация сказывается на всех нас. Несмотря ни на что, с нетерпением будем ждать ваших побед и желаем вам больших успехов», – сказал глава региона.

    Напомним, летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа, Паралимпийские – с 24 августа по 5 сентября. По словам организаторов, будущая Олимпиада станет самой инновационной из когда-либо проводимых.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Акимат Спорт Олимпиада
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