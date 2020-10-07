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    Кто из известных людей участвовал в праймериз от Алматы

    7 Октября 2020, 16:07

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в ходе онлайн-встречи с председателями районных филиалов партии «Nur Otan» и активными участниками праймериз, набравшими большинство голосов, обсудил прошедшие внутрипартийные выборы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Открывая встречу, аким Алматы, председатель алматинского городского филиала партии «Nur Otan», отметил, что в четырехдневном голосовании приняли участие 43 008 нуротановцев, что составляет 73% от общего числа партийцев города.

    Идея внутрипартийного отбора вызвала широкий общественный интерес, поскольку 54% зарегистрированных кандидатов – это самовыдвиженцы, 46% рекомендованы первичными партийными организациями, которые расположены в восьми районах мегаполиса.

    Интересен возрастной диапазон кандидатов. По словам первого заместителя председателя городского филиала партии Станислава Канкурова, самой юной участницей праймериз стала 20-летняя шахматистка, международный мастер и гроссмейстер среди женщин Жансая Абдумалик, а самому старшему участнику – 69 лет.

    Основным отличием праймериз в Алматы стало большое присутствие медийных личностей, среди которых известный журналист Сергей Пономарев, блогер Мейржан Туребаев, заслуженный деятель Казахстана Жамиля Серкебаева, телеведущая Каракоз Сулейменова, дизайнер Аида Кауменова, паралимпиец Серик Есматов и другие.

    «В праймериз вошли порядка 50 «новых лиц», в их числе 25 женщин и 16 молодых людей до 35 лет. Считаю, что это отличный результат, так как сам внутрипартийный отбор изначально подразумевал обновление партии», - отметил С. Канкуров.

    Таким образом, средний возраст кандидатов по Алматы в результате проведения праймериз составил 43 года, сейчас среди действующих депутатов средний возраст - 52 года.

    Если говорить о профессиональной сфере кандидатов, учитывая лидерство Алматы по количеству представителей субъектов малого и среднего бизнеса, то 45% кандидатов, прошедших праймериз – это представители бизнес-структур. При этом не остались в стороне и участники неправительственных организаций и этнокультурных объединений.

    Напомним, за весь период агитационной работы кандидатами праймериз проведено порядка 5 тысяч встреч с однопартийцами, более 40 дебатных турниров, общий охват участников составил более 150 тысяч человек.

    Особенностью праймериз в Алматы стало то, что задать вопросы кандидатам мог каждый алматинец, оставив сообщение на официальных аккаунтах как самих кандидатов, так и районных филиалов партии.

    Кроме того, в ходе агитационных мероприятий, в адрес кандидатов и Алматинского городского филиала партии «Nur Otan», поступило свыше 800 наказов и предложений от горожан по социальным вопросам, транспорту, вопросам экономики, гражданскому обществу, правоохранительной системе, экологии, ЖКХ. Свыше 200 из них внесены в проект предвыборной программы Алматинского городского филиала на предстоящие 5 лет.


    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Нур Отан
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