Кто из иностранных граждан может въезжать на территорию Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Пограничной службе Комитета национальной безопасности РК пояснили, по каким причинам иностранные граждане могут въезжать на территорию Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с пунктом 1 порядка пересечения государственной границы иностранные граждане могут въезжать на территорию РК на следующих основаниях: если они являются персоналом дипломатической службы, членами официальных делегаций, международных организаций, этническими казахами при наличии действующей визы с предъявлением документов, удостоверяющих личность с отметкой принадлежности к казахской национальности», - сказал в ходе онлайн-брифинга подполковник Мундаш Муллуашев.

Это касается членов поездных и локомотивных бригад, сотрудников казахстанских авиакомпаний из числа иностранных граждан, обслуживающего персонала, граждан Российской Федерации, входящих в состав воинских формирований. Это граждане Российской Федерации, члены семей, которых находятся на территории комплекса Байконур, члены Межправительственной, фельдъегерской связи, лица без гражданства, документированные в Республике Казахстан. Также лица, которые приехали для ухода за тяжелобольными пациентами и лица, которые следуют на похороны.

«С периодичностью раз в 30 дней имеют право въезжать лица, которые имеют вид на жительство в РК и иностранцы, которые имеют близких родственников из числа граждан РК на территории страны. Кроме того, разрешен въезд в страну из числа иностранных граждан, которые проходят обучение на территории РК. Это учащиеся, студенты, курсанты, слушатели. Если учащиеся являются несовершеннолетними детьми, то законные представители (родители) могут сопровождать детей. Это также лица, которые осуществляют перевозку, грузовые перевозки, также экипажи морских судов, следующих на территорию РК», - добавил подполковник Мундаш Муллуашев.

Для иностранных граждан, которые хотят воссоединиться, или находятся здесь вместе с близкими родственниками, при выезде следующий въезд возможен через 30 дней. Данные ограничения на кратность пересечения не распространяются на иностранных граждан, граждан РК, которые следуют авиационными сообщениями. На сегодняшний день в РК возобновлено авиасообщение с 14 странами: Российская Федерация, Республика Беларусь, Украина, Грузия, Узбекистан, Кыргызская Республика, Германия, Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Корея, Египет, Мальдивы и Шри-Ланка.

Пограничная служба Комитета национальной безопасности РК разъяснила гражданам правила пресечения границы в период пандемии. Таким образом, гражданин РК по любой цели поездки может выехать в иностранные государства из Казахстана один раз в 30 дней. Периодичность будет определяться при выезде из РК. После возвращения в страну следующий выезд будет возможен только по истечению 30 дней с момента въезда в РК.

Ранее на онлайн пресс-конференции министр здравоохранения РК сообщил о том, что Межведомственной комиссией по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК 2 февраля внесены изменения в порядок пересечения государственной границы Республики Казахстан.