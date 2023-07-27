Кто из иностранцев посещает казахстанские санатории

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанские санаторно-курортные организации оказывают реабилитационные услуги для граждан ближнего и дальнего зарубежья. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Санаторно-курортными организациямиосуществляется оказание реабилитационных услуг для граждан ближнего и дальнего зарубежья по мере бронирования и их приезда в Казахстан», - отметили в ведомстве, отвечая на запрос корреспондента агентства.

Основными иностранными гостями казахстанских санаториев, как сообщили в Минздраве, являются гости, получившие информацию из размещенной санаториями рекламы в социальных сетях; с сайта организации «Евраспа мед», которая провела международную аккредитацию санаториев «Манкент» и «Ок жетпес»;

из числа бывших граждан СССР, которые традиционно и ежегодно приезжают на лечение в казахстанские санатории, поскольку стоимость санаторных услуг наиболее доступная по сравнению со странами СНГ и дальнего зарубежья.

Ранее сообщалось, что научно-исследовательский институт курортологии и медицинской реабилитации создадут в РК