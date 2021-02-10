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    Кто из госслужащих подлежит добровольной ротации в РК

    10 Февраля 2021, 13:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Кто из государственных служащих подлежит добровольной ротации, пояснили в Агентстве РК по делам государственной службы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Введена добровольная ротация служащих корпуса «Б», не менее трех последних лет, занимающих определенные руководящие должности, в том числе работающих в разных госорганах. При этом подобная ротация будет возможна только в иную административно-территориальную единицу», - сказала руководитель агентства Анар Жаилганова на заседании коллегии ведомства.

    По данным Агентства РК по делам государственной службы, добровольной ротации подлежат служащие, занимающие руководящие должности категорий С-2, С-3, С-О-2, С-О-3, C-R-1, C-R-2, C-R-3, D-O-2, D-1, D-2, D-3, Е-1, E-R-1. При этом право отказа от ротации предоставлено служащим, которым осталось три и менее лет до достижения пенсионного возраста.

    «К сожалению, узковедомственные интересы отдельных госорганов могут тормозить процесс реализации данного нововведения, создавая препятствия ротации перспективным госслужащим и вынуждая уйти «неудобных» подчиненных. Поэтому, территориальным подразделениям следует активизировать работу по разъяснению норм Указа, в частности, принять все необходимые меры для того, чтобы добровольная ротация заработала на практике», - подчеркнула Жанар Жаилганова.

    Было отмечено, что в целях расширения возможности карьерного продвижения госслужащим корпуса «Б» предоставлена возможность назначения в порядке перевода на равнозначную должность внутри госоргана, а также на вышестоящую должность при наличии стажа не менее двух последних лет на нижестоящей должности.

    Автор:

    Серик Сабеков

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