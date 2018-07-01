Кто из алматинцев любит ездить «зайцем»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - За полтора месяца летнего периода только контролерами ТОО Green Bus Алматы выявлены 544 пассажира, бесплатно катавшихся на общественном транспорте. Об это корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал директор компании автоперевозок Бауыржан Кулишев.

Как рассказал директор одного из крупных перевозчиков Алматы, безбилетные пассажиры выявляются в основном во время часа пик - с 07:00 до 09:00 и с 17:00 до 19:00.

«В ходе проверки контролёрами с 1 июня по 18 июля текущего года, выявлено 544 безбилетных пассажира. В РУВД на них оформили административные штрафы в размере 2 МРП - это 4810 тенге. В основном любит ездить бесплатно молодежь в возрасте от 17 до 25 лет», - отметил Бауыржан Кулишев.

Также представители этой возрастной категории активно используют чужие именные карточки. За указанный период выявлено 63 таких нарушителя.

«Нарушители в использовании чужих карточек выявляются сотрудниками отдела контрольно-ревизионной службы и конфискуются. После чего возвращаются законным владельцам. Естественно, не все пассажиры признают себя безбилетными. Многие указывают на то, что в автобусе было тесно или уснули, ожидая кондуктора. Контролер, входя в автобус, громко объявляет пассажирам, чтобы они приготовили карточки для проверки. В такие моменты безбилетные пассажиры спешат оплатить проезд», - рассказал директор автопарка.

Хотя по правилам оплата должна производиться в течение одной остановки после посадки на маршрут. Несмотря на это, в CALL-центр «ОНАЙ» поступают жалобы на водителей и контролеров КРС от пассажиров, которые были пойманы без билета и зарегистрированы в РУВД.

«Каждый контролер имеет возможность проверить за смену до 1300 пассажиров на различных маршрутах. С введением системы «ОНАЙ» пассажиропоток увеличился. Также упростилось выявление безбилетных пассажиров с помощью мобильных терминалов контролера», - добавил Бауыржан Кулишев.

В негласном рейтинге остановок, на которых садятся «зайцы», лидируют 12 улиц Алматы. Любители бесплатной поездки чаще всего выявляются в районе Калкамана, по проспекту Абая от улицы Назарбаева до Алтынсарина, на остановках Сайрана и близ него. Также по Толе би - Сейфуллина, Тимирязява - Байзакова. И на остановках в районе Саяхата и Северного кольца.

фото:motor.kz