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    Кто имеет право на амнистию по внесудебному банкротству – разъяснения Минфина

    1 Декабря 2022, 12:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве финансов разъяснили аспекты, по которым граждане могут претендовать на кредитную амнистию от государства в направлении внесудебного банкротства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Основные входные критерии – это непогашение задолженности на протяжении 12 месяцев. Кроме того, размер долга не должен превышать 4,9 млн тенге или 1,6 тысяч МРП. Помимо этого, предполагается, что внесудебной процедурой банкротства могут воспользоваться граждане, у которых доход на должника и лиц, находящихся на иждивении, не превышает минимального прожиточного минимума – 36 тысяч тенге», - сказал заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК Миятов Кайрат на брифинге в СЦК.

    По его словам, предполагается, что сверка по доходам либо по их отсутствию, по отсутствию имущества, будет проводиться на портале электронного правительства путем интеграции базы данных всех уполномоченных госорганов, которые ведут учет имущества.

    «Затем банки будут осуществлять движение денег по расчетным счетам. Помимо этого, в информационных базах кредитных бюро также содержится информация о размерах долга и о перечне кредиторов», - добавил спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Экономика Минфин РК Общество
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