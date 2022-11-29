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    Кто их заменит - министр торговли РК о предложении ликвидировать СПК

    29 Ноября 2022, 12:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Убрать инструмент в виде социально-предпринимательских корпораций (СПК) является сложным вопросом. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра, министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На одном из пленарных заседаний депутаты Мажилиса предложили ликвидировать все социально-предпринимательские корпорации (СПК).

    В этой связи Серик Жумангарин прокомментировал предложение депутатов о ликвидации СПК.

    «На сегодняшний день на СПК достаточно много нагрузки возложено: через них идет микрокредитование. СПК сейчас будут активно участвовать в программе «Ауыл Аманаты» или другими словами в масштабировании «жамбылского опыта». Я не представляю сейчас, если уберем СПК, кто их заменит. В ближайшие время речь не идет о том, чтобы СПК как-то убрать. Переформатировать – другое дело, сделать из них региональные институты развития – другое дело. Это надо рассматривать, а убрать инструмент – довольно сложный вопрос», - заявил Серик Жумангарин, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

    В Жамбылской области введен пилотный проект, по которому через социально-предпринимательские корпорации на занятость сельского населения выдали 2,5 % кредитования.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Жамбылская область Сельское хозяйство Серик Жумангарин
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