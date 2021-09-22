Кто и как переводили 100 новых учебников на казахский язык

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Исполнительный директор ОФ «Национальное бюро переводов» Рауан Кенжеханулы выступил с докладом по проекту «Новое гуманитарное образование. 100 новых учебников на казахском языке», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2017 году по инициативе Елбасы стартовала масштабная комплексная программа «Рухани жаңғыру». Одним из его основных направлений является «Новое гуманитарное образование. 100 новых учебников на казахском языке». Цель проекта – перевод на казахский язык и доставка в наши учебные заведения учебников мировых авторов, используемых в самых известных и авторитетных учебных заведениях мира. С 2017 года до конца 2020 года полностью переведено 100 учебников, каждый издан в количестве 10 тысяч экземпляров и достиг всех вузовских библиотек страны», - сказал Рауан Кенжеханулы на брифинге в СЦК.

По его словам, при подборе учебников были учтены рекомендации вузов Казахстана. Поступило более 800 предложений.

«Рабочая группа при Национальной комиссии рассмотрела эти учебники, проанализировала и выпустила критерии для учебников, которые должны быть переведены. На основании этих требований были отобраны показания. Понятно, что перевести 100 учебников за 1 год невозможно. В первый год было переведено 17 учебников, затем – 30, затем - еще 30, в следующем году - 23 других учебника», - напомнил спикер.

Он отметил, что при координации общественного фонда «Национальное бюро переводов» в этой работе приняли участие более 300 специалистов. Для обеспечения качества перевода к работе привлекались опытные переводчики и преподаватели вузов, известные ученые страны для создания научных редакций, известные писатели для литературной редакции, квалифицированные редакторы и самые опытные издатели.

«Национальное бюро переводов» сотрудничает с самыми авторитетными и известными научными центрами мира. Изучены программы ведущих учебных заведений мира, налажено партнерство с издательствами Гарвардского, Кембриджского и Оксфордского университетов, крупными международными издательскими домами «Sengage», «Pearson», «McMillan», «Penguin» и другими, чтобы получить доступ к лучшим существующим учебникам.