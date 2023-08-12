Кто есть кто в правительстве РК: кому больше по душе деньги, а кто умеет манипулировать

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Услуги астрологов за последние годы стали очень популярны, в том числе при приеме на работу кандидатов и ранжированию кадров. Любители читать по звездам и натальным картам уверены, что расположение светил при рождении влияет на поступки человека по жизни и его внутренний потенциал и вырисовывает черты характера. Корреспондент МИА «Казинформ» решила разложить по знакам зодиака членов Правительства, и побеседовав с астрологом узнала интересные факты, о чем делится в своем материале.
Итак, среди членов Правительства 4 Рыбы, 3 Овна, 3 Тельца, 2 Стрельца, один Близнецы, два Скорпиона и два Рака, два Козерога, два Весы, один Водолей. Интересно, что в составе Кабмина нет ни одного Льва и Девы, хотя знатоки астрологии называют эти знаки самыми амбициозными, денежными и властными.
Глава Кабмина – Премьер-Министр Алихан Смаилов родился 18 декабря 1972 года. Знак зодиака – Стрелец.
Первый заместитель Премьер-Министра Роман Скляр родился 8 мая 1971 года, по знаку зодиака Телец.
Заместитель Премьер-Министра – руководитель Аппарата Правительства Галымжан Койшыбаев родился 12 апреля 1968 года. По знаку зодиака Овен.
Министр финансов Ерулан Жамаубаев родился 25 марта 1974 года. Знак зодиака – Овен.
Министр иностранных дел Мурат Нуртлеу родился 11 марта 1976 года. По знаку зодиака Рыбы.
Министр торговли и интеграции Серик Жумангарин родился 22 июля 1969 года, знак зодиака Рак.
Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова родилась 11 января 1965 года. По знаку зодиака Козерог.
Председатель Комитета национальной безопасности Ермек Сагимбаев родился 11 октября 1967 года. Знак зодиака Весы.
Министр обороны Руслан Жаксылыков родился 4 марта 1966 года. По знаку зодиака Рыбы.
Министр внутренних дел Марат Ахметжанов родился 22 декабря 1964 года. По знаку зодиака Козерог.
Министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов родился 1 мая 1967 года, по знаку зодиака Телец.
Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали родился 16 апреля 1974 года, знак зодиака – Овен.
Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев родился 26 ноября 1976 года. По знаку зодиака Стрелец.
Министр юстиции Азамат Ескараев по знаку зодиака Весы. Родился 7 октября 1979 года.
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек родился 18 мая 1981 года. По знаку зодиака Телец.
Министр здравоохранения Ажар Гиният родилась 8 июня 1969 года. Знак зодиака – Близнецы.
Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев родился 4 июля 1987 года. По знаку зодиака Рак.
Министр культуры и спорта Асхат Оралов родился 10 февраля 1990 года, по знаку зодиака Водолей.
Министр просвещения Гани Бейсембаев родился 3 июня 1969 года, знак зодиака – Близнецы.
Министр национальной экономики Алибек Куантыров по знаку зодиака Скорпион. Он родился 14 ноября 1983 года.
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин родился 3 марта 1983 года. Знак зодиака – Рыбы.
Министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова родилась 25 февраля 1990 года. По знаку зодиака Рыбы.
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев по знаку зодиака Скорпион. Родился 31 октября 1970 года.
Наша собеседница - астролог Ирина Абдраимова сделала расклад по знакам зодиака на членов Правительства.
Ось денег присутствует у Скорпиона и Тельца. Ими управляют определенные планеты, поэтому они стремятся к прибыли и накоплению. В частности, Скорпионы хорошо управляют чужими деньгами, из них получаются хорошие банковские работники. А вот, Дева - достаточно скрупулезна к тратам, экономна и бережлива, поэтому среди них очень часто встречаются крупные предприниматели, многие из них являются известными в мире.
Если говорить о тех, кто обладает честолюбием, стремлением к власти, нужно упомянуть Стрельца, которым управляет Юпитер. Это амбициозный, огненный знак. Его отличительной чертой является оптимистичный настрой и жизнелюбие. Еще один огненный знак, стремящийся к высокому положению - Лев, но часто он переоценивает свои возможности и перегорает.
Самые целеустремленные, методичные, терпеливые – Козероги. Неудивительно, что госслужба идеально подходит для них, именно они карабкаются по карьере. Где бы они не работали, благодаря своему терпению и усидчивости поднимаются по службе. Их терпение вознаграждается наработанным опытом и профессионализмом.
«Близнецы общительные, способны перерабатывать большой объем информации, договариваться. Они хорошие посредники, переговорщики и дипломаты. А вот Тельцы – это товарищи, которое свое не отдадут, если это касается и денег. Если они идут к цели, то целенаправленно и уперто как марафонцы. А вот Овны хороши на близкие дистанции, так как ими управляют мощный по энергетике Плутон и импульсивный Марс. Но у него слабый Сатурн, поэтому у него не хватает терпения на долгосрочные проекты. Он идет до определенной высоты, но не любит подчиняться, а власть – это система, структура», - пояснила Ирина Абдраимова.
По словам астролога, управлять людьми получается хорошо у тех, кто может манипулировать, понимает законы тонкого мира, как он устроен.
«Великие манипуляторы – Скорпионы, Девы. Они могут подстраиваться под любую ситуацию. Рыбы тоже могут быть манипуляторами. Управление – это, когда основная масса нигде ничего не чувствует. Люди думают, что они выбирают, но на самом деле за ними стоит манипулятор», - поделилась астролог.
Безусловно материальный мир важен для всех, но, есть знаки, которые не привязаны к нему. Речь идет о Водолее и Раке.
«Водолею это не очень интересно. Они хотят познать мир, могут накопить денег и потратить ради какой-то идеи. Хотя, это рациональный знак. Раки достаточно спокойные. Однако наш Первый Президент по зодиакальному знаку Рак, но у него была сильная карта. Там очень сильно Плутон задействован, поэтому такая энергетика. Если у рака рядом не будет такой планеты как Плутон, он два шага назад, один шаг вперед сделает. Он не будет особо высовываться и напрягать себя. Ему это не надо», - отметила астролог Ирина Абдраимова.
Конечно, знак зодиака не может влиять на выбор и индивидуальные способности человека. В мире проживают 7, 92 млрд людей. Если поделить на каждый знак зодиака, получится около 760 млн человек. Однако это не означает, что все могут быть у власти, притягивать деньги, и называться великими комбинаторами и манипуляторами