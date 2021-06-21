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    Кто должен платить налоги в счет будущих платежей, объяснили в Минфине

    21 Июня 2021, 12:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев прокомментировал необходимость частью предпринимателей уплачивать налоги в счет будущих платежей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Касательно замечания по вопросу переплат в счет будущих платежей, полностью исключить их в лицевых счетах невозможно из-за методологических особенностей расчетов с бюджетом. Переплата по КПН обусловлена уплатой законодательно предусмотренных ежемесячных авансовых платежей в течение года», – сказал Ерулан Жамаубаев на совместном заседании палат парламента.

    По его словам, эта практика обеспечения равномерных поступлений соответствует международной, включая страны ОЭСР.

    «При этом, обязательство по ежемесячной уплате авансовых платежей есть только у крупных плательщиков КПН с доходами свыше 325 тысяч МРП. На остальных 90% плательщиков КПН такая норма не распространяется. В целом, по его информации, снижение авансовых платежей в отчетном периоде на 28,5 млрд тенге является показателем уменьшения доходности компаний в кризисный период», – отметил министр.

    «Что же касается НДС, то на 1 января 2021 года переплата составила 1,6 трлн тенге. При этом, практически вся эта сумма образовалась по приобретенным налогоплательщиками товарам и услугам, то есть без фактической уплаты налога в бюджет. Таким образом, она может быть использована в счет возникших налоговых обязательств по уплате НДС», – заключил глава Минфина.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Экономика Минфин РК
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