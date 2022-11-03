Кто должен нести ответственность за трагедию на шахте в Шахтинске

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Кайрат Кожамжаров ответил на вопрос журналистов касательно реагирования Генпрокуратуры на трагические случаи в «АрселорМиттал», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я не думаю, что прокуратура не реагировала. Думаю, что прокуратура реагировала. Может быть мы об этом не знаем, но запрос мы уже направили, чтобы узнать. Есть все законные условия, чтобы принять все соответствующие меры. Здесь предусмотрена не только уголовная ответственность, но и материальная, в зависимости от уровня должностных лиц и их функциональных обязанностей. Это могут быть разные уровни ответственности. Сейчас соответствующие органы проведут расследование и примут меры, в соответствии с законом. Думаю, мы узнаем о количестве лиц, уровне и видах их ответственности», - сказал Кайрат Кожамжаров в кулуарах пленарного заседания Сената.

Он напомнил, что согласно законодательству, есть распределение ответственности между руководством и учредителем предприятия.

«Все виновные должны нести ответственность. В первую очередь, нужно доказать, что здесь есть вина руководителей, представителей данной фирмы, а также наличие причинно-следственной связи между этими последствиями и их действием или бездействием. Многое зависит от того, как наши соответствующие органы проведут расследование и смогут это все доказать», - добавил сенатор.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью на шахте имени Ленина Угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» произошла авария. Число погибших возросло до 5 человек. Возбуждено уголовное дело по статье 277 части 3 УК РК «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ». Бригада санавиации прибыла на место ЧП на консилиум по состоянию пострадавших.





Фото: phonoteka.org