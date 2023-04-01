Кто чаще всего попадается на уловки мошенников в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Прокуратура Северо-Казахстанской области провела анализ уголовных дел по интернет-мошенничествам, зарегистрированным в прошлом и за нынешний год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы надзорного органа, за последние пять лет число фактов мошенничества в области выросло более чем в семь раз - со 143 в 2018-м до 991 в 2022 году.

В прокуратуре отметили, что самыми распространенными способами обмана являются «звонок из банка» - почти треть фактов, получение предоплаты либо полной суммы по интернет-объявлениям на сайте OLX и Kolesa KZ, оформление фиктивных онлайн-займов на сайтах микрокредитных организаций, инвестиции денежных средств.

На уловки злоумышленников чаще всего попадаются североказахстанцы в возрасте 32-40 лет.

«Основными причинами, на наш взгляд, являются активность рынка реализации товаров и услуг в интернете и реклама вложений в инвестиции с высокой доходностью, активно распространяемых в соцсетях. Одним из методов борьбы с киберпреступлениями остается надлежащая работа по повышению правовой грамотности населения. Необходимо проводить целенаправленные и широкомасштабные разъяснения, совершенствовать способы оперативного противодействия, раскрытия, пресечения и возмещения ущерба от мошенничества с использованием интернета», - отметили в пресс-службе.

На эту тему в надзорном органе провели совещание с участием полиции, местных исполнительных органов, банков второго уровня, управления по регулированию и развитию финансового рынка, руководителей управления образования, здравоохранения, юстиции.