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    Кто будет заниматься реабилитацией жертв политических репрессий, рассказали в МОН

    9 Апреля 2021, 16:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Определена группа ученых, которые будут работать в направлении реабилитации жертв политических репрессий. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерство образования и науки утверждено в качестве рабочего органа этой государственной комиссии. Поэтому одна из главных проблем, которая стоит перед нами, - вовлечение в эту работу нашего научного потенциала, наших ученых. С этой целью привлекаются академики, ведущие ученые научно-исследовательских институтов, сотрудники вузов, расположенных в регионах страны. В основном, мы организовали рабочие группы по 11 направлениям. В этих 11 группах работают 57 ученых», - сказал Асхат Аймагамбетов на брифинге в СЦК.

    По его словам, эти ученые уже давно занимаются данной проблемой.

    «Мы создаем соответствующие условия для ученых. Ученые, работающие в университетах, освобождаются от посторонней работы и приступают только к намеченным задачам. В регионах также созданы рабочие группы, комиссии. В этих комиссиях принимают участие заместители акимов областей, депутаты, краеведы, ученые, общественники», - отметил министр.

    При этом он подчеркнул, что в рамках этой работы очень важно определить методологические проблемы.

    «Поэтому наши ученые затронули специальную методическую проблему, выявили проблемные вопросы и завершили соответствующую работу. Были составлены и розданы необходимые справки и брошюры. Главное, чтобы шаги в этом направлении были сделаны на научной основе, исходя из конкретных архивов. Ученым нужен был пропуск для работы в архивах, в связи с чем были организованы соответствующие мероприятия», - заключил А. Аймагамбетов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    История Казахстана Другие государственные органы День памяти жертв политических репрессий МОН
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