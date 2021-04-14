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    Кто будет заниматься проверкой  готовности  казахстанской вакцины

    14 Апреля 2021, 18:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов в ходе онлайн пресс-конференции в СЦК рассказал о том, кто будет заниматься проверкой готовности казахстанской вакцины, которая будет разливаться в Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Данной работой будет заниматься, в первую очередь, институт-разработчик данной вакцины, а со стороны Министерства здравоохранения в этой работе будут участвовать эксперты и специалисты Национального центра экспертизы лекарственных средств», - прокомментировал вице-министр здравоохранения.

    Он также отметил, что готовность вакцины к применению зависит от готовности результатов клинических испытаний.

    «На тот момент, по состоянию на январь, российская вакцина прошла необходимые рубежи по второй и третьей фазам клинических исследований. Буквально на этой неделе 50% третьей фазы клинических исследований казахстанской вакцины планируется завершить. Мы ожидаем дальнейших отчетов по регистрации и дальнейшему использованию», - добавил Марат Шоранов.

    Ранее Марат Шоранов пояснил, почему казахстанскую вакцину решили разливать в Турции.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Наука Минздрав РК Здравоохранение Безопасность Общество Коронавирус в РК Вакцинация
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