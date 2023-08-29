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    Кто будет строить комфортные школы в СКО

    29 Августа 2023, 20:25

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске по проекту «Комфортная школа» построят четыре учебных заведения на 2700 мест. Подрядчиков на возведение двух из них уже определили, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы региональной палаты предпринимателей, завершились конкурсы на строительство двух школ на 600 мест каждая в микрорайонах «Орман» и «Береке».

    В микрорайоне «Орман» объект будет возводить столичная компания ТОО «ASTI», в «Береке» - североказахстанское ТОО «Единство». Стоимость проектов – 3,8 млрд тенге каждый.

    Еще по двум школам - на 600 мест в микрорайоне «Копай» и на 900 мест – в «Жас оркене» - конкурсы пока не проводили.

    «Дважды в этом году мы организовывали встречу производителей мебели, строительных материалов и оборудования, строительных компаний, проектных организаций, авторского и технического надзора с представителями АО «Samruk-Kazyna Construction». Целью этих встреч было разъяснение сути и условий реализации Национального проекта «Комфортная школа». Сформирован перечень рекомендуемых поставщиков-товаропроизводителей мебельной продукции, строительных материалов и оборудования по территориальному признаку для максимального вовлечения отечественных товаропроизводителей в реализацию проекта», – отметил и.о. директора региональной палаты предпринимателей Марат Искаков.

    Ранее в акимате Северо-Казахстанской области сообщали, что по проекту «Комфортная школа» построят четыре новых школы. Возведение двух из них начнется в этом году. Единым оператором по реализации нацпроекта является АО «Samruk-Kazyna Construction». Глава региона Айдарбек Сапаров встречался с председателем правления компании Мауленом Айманбетовым.

    В Петропавловске дефицит учебных мест составляет 3 912. Частично решить проблему поможет строительство четырех школ по нацпроекту. Всего в городе до 2025-го года построят семь школ на 3 720 мест.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Образование Строительство Петропавловск школа
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