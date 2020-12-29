Кто будет предоставлять декларацию с 1 января 2021 года в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 января 2021 года в Казахстане вводится всеобщее декларирование. Руководитель управления всеобщего декларирования Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Дина Кусаинова напомнила, для кого введут декларирование на первом этапе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основная цель всеобщего декларирования - борьба с теневой экономикой, инструмент для противодействия коррупции, пополнения бюджета нашей страны. Всеобщее декларирование включает много возможностей для улучшения жизни каждого гражданина страны. С 1 января 2021 года мы войдем в систему всеобщего декларирования. Первым этапом в нее войдут государственные служащие, приравненные к ним лица с супругами», - сказала Дина Кусаинова в ходе онлайн-брифинга AntikorLive.

По ее словам, насчитываются определенные активы, которые раньше госслужащие не показывали. Туда входят дебиторская-кредиторская задолженность, дорогостоящее имущество, инвестиционное золото, собственность, авторское право, наличные деньги.

«Те, кто обязан предоставить декларацию с 1 января 2021 года должны будут отразить все свои активы и обязательства по состоянию на 31 декабря 2020 года. Кто именно будет предоставлять декларацию? С 1 января 2021 года представят входную декларацию - лица, занимающие ответственную государственную должность и их супруги; лица, уполномоченные на выполнение государственных функций и их супруги; лица, приравненные к лицам уполномоченных на выполнение государственных функций и их супруги; а также лица, на которых возложена обязанность по предоставлению декларации в соответствии с Конституционным законом РК, о выборах в РК и законами о противодействии коррупции, о банках и банковской деятельности РК, о страховой деятельности», - отметила Дина Кусаинова.