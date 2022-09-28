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    Кто будет оценивать владение госязыком кандидатами в Президенты РК

    28 Сентября 2022, 17:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Центральная избирательная комиссия РК приняла постановление, утверждающее состав комиссии для определения свободного владения языком кандидатами на внеочередных Президентских выборах 20 ноября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По запросу Центральной избирательной комиссии министерства науки и высшего образования, информации и общественного развития, а также Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева представили кандидатуры в состав лингвистической комиссии», - сообщил секретарь Центральной избирательной комиссии РК Мухтар Ерман, представляя проект постановления на заседании ЦИК.

    Так, в состав комиссии были представлены ученые: доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель РК Адиль Ахметов, доктор философских наук, профессор, академик Национальной академии наук РК, писатель Гарифолла Есим, доктор филологических наук, профессор, академик Национальной академии наук РК, член Союза писателей Жанкара Дадебаев, заведующая кафедрой казахского языка, литературы и культуры Назарбаев университета, доктор педагогических наук профессор Гултас Курманбаева, руководитель газеты «Егемен Қазақстан», доктор философских наук, профессор, академик Национальной академии наук РК Дихан Камзабекулы, директор Института языкознания имени Ахмета Байтурсынова, кандидат филологических наук Анар Фазылжанова.

    «Все кандидаты являются признанными и известными учеными в области языкознания и литературы», - добавил Мухтар Ерман.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Выборы ЦИК
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