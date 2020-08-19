Кто будет наблюдателем на праймериз Nur Otan

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В партии «Nur Otan» утвердили правила, определяющие обязанности и полномочия наблюдателей за голосованием на внутрипартийных праймериз. Об этом сообщил первый зампред партии Бауыржан Байбек, передает МИА «Казинформ».

«Дорогие друзья! Как вы знаете, сегодня по всей стране идет выдвижение и регистрация кандидатов для участия во внутрипартийных праймериз «Nur Otan», инициированных Елбасы, Лидером партии Нурсултаном Назарбаевым. Только за первые два дня заявки подали 3209 граждан. Из них 1138 - это женщины, в том числе 48 многодетные матери. 788 кандидатов - это молодые люди до 35 лет, а также 31 - граждане с особыми потребностями. Если от первичных партийных организаций выдвинуто 1079 человек, то 2130 кандидатов – это самовыдвиженцы. Одним из неотъемлемых атрибутов прозрачности и легитимности любого выборного процесса является участие независимых наблюдателей. Поэтому нами на основе широкого обсуждения с партийцами в регионах утверждены правила, определяющие обязанности и полномочия наблюдателей», - написал в Facebook Бауыржан Байбек.

По его словам, наблюдателем может стать доверенное лицо кандидата (член партии). В день голосования он имеет право наблюдать за процедурой подсчета голосов и оформления итогов на участке, сопровождать переносные урны, вносить рекомендации и обжаловать решения счетной комиссии, а также присутствовать при погашении неиспользованных бюллетеней. Разрешается вести фото и видеозапись.

При выявлении факта нарушения наблюдатель информирует членов счетной комиссии. В случае неустранения либо непредоставления обоснованного отказа он вправе обратиться с жалобой в территориальную и региональную комиссии партийного контроля.

При несогласии с результатами рассмотрения указанными инстанциями наблюдатель может направить жалобу в Центральный комитет партийного контроля по электронному адресу komek@nurotan.kz, который обязан вынести окончательное решение в течении двух дней. Также организована специальная горячая линия 8 (800) 080 4441.

«Кроме того, для проведения онлайн-голосования нами совместно с отечественными IT-специалистами была разработана информационная система «Праймериз». Она предусматривает возможность вести подсчет голосов в режиме реального времени, исключая вероятность «вброса» или других неправомерных вмешательств в выборный процесс. В целом, на сегодня все необходимые условия для открытых и подотчетных внутрипартийных выборов созданы. Как отметил в день старта праймериз Лидер партии Нурсултан Назарбаев, главное – обеспечить прозрачность и честность, равные условия и конкурентность для всех участников. Еще раз приглашаю всех принять участие в праймериз. До конца выдвижения и регистрации кандидатов осталось всего чуть больше недели. Более подробно ознакомиться с правилами для наблюдателей можно в инструкции, размещенной на сайтах nurotan.kz и primaries.kz», - написал Бауыржан Байбек.

Напомним, по поручению Нурсултана Назарбаева впервые праймериз «Nur Otan» проходят в масштабе общереспубликанских внутрипартийных выборов. Это один из завершающих этапов инициированной Елбасы Программы «перезагрузки» партии «Доверие. Диалог. Уверенность в будущем».

Подать заявку для участия в праймериз можно онлайн через информационную систему «Праймериз» на сайте primaries.kz либо лично в территориальных организационных комитетах. Выдвижение и регистрация кандидатов продлятся до 28 августа включительно.



